Incêndio que atinge a Chapada Dimantina é controlado

Nesta quinta-feira, 17, dia em que o Parque Nacional da Chapada Diamantina completou 30 anos de criação, a equipe do Instituto Chico Mendes de Proteção a Biodiversidade (ICMbio) responsável pela gestão do local, anunciou que os três grandes focos de incêndio que ocorreram no parque nos últimos dias estão controlados.

Outro dado divulgado é que, depois do sobrevôo com marcação geodésica, ficou confirmado que a área total afetada foi de 4.940 hectares, bem menos do que os nove mil hectares estimados.

De acordo com o analista ambiental Pablo Casella, nesta sexta-feira, 18, as equipes de bombeiros e brigadistas estarão fazendo o rescaldo do incêndio na Serra do Ramalho, município de Andaraí, que estava controlado, mas ainda não foi extinto totalmente. Neste local, que fica na trilha que leva ao Vale do Patí, 3.240 hectares foram queimados.

O foco do Gerais dos Vieira, próximo do Vale do Capão, município de Palmeiras, atingiu um mil hectares, o equivalente a mil campos de futebol, estava "completamente dominado", segundo Casalle.

Ele disse ainda que o incêndio de Mucugê, controlado no domingo, atingiu 640 hectares e avaliou o trabalho em conjunto entre os diversos órgãos e entidades, como fundamental para a extinção dos incêndios.

Comemoração

Segundo a analista ambiental do ICMbio Marcela de Marins, as festividades referentes aos 30 anos do parque vão se estender até setembro de 2016. Um dos primeiros eventos será a participação no Festival de Jazz do Vale do Capão, com campanha de monitoramento nas trilhas.

Também serão formadas caravanas culturais com campanhas de conscientização nas 15 comunidades no entorno do parque, além de produção de vídeos institucionais e a criação de um selo comemorativo.

