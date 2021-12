Incêndio no Vale do Capão preocupa secretário

Um incêndio na região APA Iraquara/Marimbus, área de Proteção Ambiental sob responsabilidade do Governo da Bahia, dentro do Parque Nacional da Chapada Diamantina, foi controlado na tarde desta sexta-feira, 11, mas outros dois focos de incêndio, próximo ao Vale do Capão, preocupa o secretário de Meio Ambiente do Estado da Bahia (Sema), Eugênio Spengler, que sobrevoo a região desde o início da manhã. Também há registro de incêndio florestal no Parque Municipal de Mucugê e no município de Morro do Chapéu.

Para intensificar as atividades de combate ao fogo que atinge a região da Chapada Diamantina, desde segunda, um avião e um helicóptero foram enviados nesta sexta para apoiar os bombeiros, brigadistas voluntários e técnicos do Instituto Socioambiental Chico Mendes (ICMBIO) que já trabalham para controlar às chamas.

Segundo Spengler, até domingo, 13, três helicópteros e cinco aviões estarão em operação. Outros 31 bombeiros militares também foram encaminhados para a região, que já queimou cerca de mil hectares (1 hectare = 10.000 metros quadrados = equivalente a área de um campo de futebol) só nas proximidades do Vale do Capão.

Reunião - No município de Lençóis, o secretário Eugênio Spengler se reuniu com representantes do Ministério Público Estadual, do Grupamento de Bombeiros, brigadistas, Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (CIPPA), ICMBIO, além de moradores da região, e representantes das prefeituras de Lençóis e Palmeiras, com o intuito de intensificar a operação de combate ao fogo.

Durante o evento foram entregues 50 kits de equipamentos de proteção individual (EPI´s) para brigadas da região, além de um aporte de R$ 20 mil para compra de água e alimentação para os brigadistas.

* Com informações de Davi Lemos

