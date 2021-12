Os incêndios no Parque Nacional da Chapada Diamantina entraram no quarto dia neste sábado, 14, sem diminuição das chamas. Segundo o chefe-substituto do Parque, César Gonçalves, a situação está "fora de controle".

"Temos três focos: um em Ibicioara, onde agentes do Ibama estão combatendo e que está fora do Parque; um grande foco na região norte do Parque, entre os municípios de Lençóis e Palmeiras; e um no Morro Branco, no Vale do Capão", explica ele.

Apesar dos esforços do governo - que enviou outro helicóptero nesta sexta-feira, 13 -, de bombeiros, brigadistas e voluntários, as chamas ainda se alastram pela região. "Não houve melhora, e a situação é dramática", alerta César.

Moradores da região apontam que a quantidade de profissionais e voluntários que atuam no combate ao fogo é insuficiente.

"São milhares de focos e o fogo está descontrolado. Um bombeiro disse que havia 70 homens, mas só para debelar uma linha de incêndio precisava de umas 300 pessoas", diz o diagramador Dimitri Cerqueira.

A devastação também atingiu os próprios equipamentos de combate, como um carro dos bombeiros consumido pelas chamas.

Carro de Bombeiros também foi queimado (Foto: Reprodução | Facebook)

Apoio

O Governo do Estado intensificou as atividades de combate às chamas, realizadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

"Já temos em campo técnicos do Inema, além de 43 brigadistas e voluntários do Prevfogo e ICMBio, e 42 bombeiros, com o objetivo de debelar e monitorar os incêndios florestais na região", afirmou o secretário estadual do Meio Ambiente, Eugênio Spengler.

Veja vídeo sobre o incêndio:

Thaís Seixas Incêndio no Parque Nacional da Chapada está fora de controle

A ação envolve ainda o trabalho de quatro peritos. Além disso, são utilizados dois helicópteros com 'Bambi Bucket' - equipamento para despejar água sobre incêndios florestais -, dois aviões Air Tractor, três carros tracionados (4x4), três vans e um ônibus.

Bombeiros e brigadistas estão combatendo os focos de incêndios na APA Marimbus - Iraquara (em Lençóis); Parque Nacional da Chapada - Campo São João (Palmeiras); Morro Branco (Vale do Capão); e Povoado do Correia (Mucugê).

Chamas não recuaram no quarto dia de incêndios (Foto: Dimitri Argolo Cerqueira | Divulgação)

