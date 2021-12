Incêndio no Parque Nacional da Chapada ainda não foi extinto

O incêndio que atingiu o Parque Nacional da Chapada Diamantina (distante a 458 km de Salvador) ainda não foi extinto, segundo informações do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Não há previsão de quando o trabalho de combate ao fogo terminará.

De acordo com o site Achei Sudoeste, as chamas tiveram início no dia 13 de outubro, na parte sul da unidade de conservação, região conhecida como Chapadinha. O incêndio consumiu uma área de 2.990 hectares, o equivalente a quase 3 mil campos de futebol.

Para o combater o fogo, uma equipe formada por 11 brigadistas, 3 chefes de esquadrão, 2 analistas, 1 gerente estadual do PrevFogo e 1 helicóptero continua na área fazendo vigilância, na tentativa de detectar possíveis novos focos. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

adblock ativo