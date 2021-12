Incêndio na Chapada está incontrolável, dizem brigadistas

O incêndio que atinge a margem de vegetação da cidade de Palmeiras (a 443 km de Salvador), na região da Chapada Diamantina, desde a última segunda-feira, 7, tomou dimensões incontroláveis segundo a Associação de Condutores e Visitantes do Vale do Capão (ACVVC). Até esta quarta-feira, 10, quarto dia de atividades para contenção das chamas, os brigadistas que atuam na localidade não conseguem evitar a proliferação do fogo.

"São 50 brigadistas voluntários e todos já estão exaustos. O fogo tomou grandes proporções e a gente não tem como sobrevoar a localidade", relata uma funcionária da associação que prefere não ser identificada. Enquanto isso, o incêndio se alastra por regiões conhecidas como Gerais do Morrão, nascente do Riachinho e Serra dos Cristais. Caso não seja controlado a tempo, segundo a ACVVC, o fogo pode atingir a Cachoeira da Fumaça, o Vale do Pai Inácio, o povoado da Lagoa, Campos São João e a cidade de Lençóis.

Além do auxílio de aeronave que possa despejar água sobre o local do incêndio, a ACVVC relata uma necessidade imediata de equipamentos de trabalho, já os materiais que possuía foram esgotados durante os trabalho dos brigadista. " Esperamos que a ação das autoridades se equipe à atitude da sociedade civil e envie equipamentos e reforço com urgência", apela a ACVVC .

