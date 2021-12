Incêndio florestal é extinto nos limites entre Morpará e Xique-Xique

O incêndio florestal que atingiu os limites dos municípios de Morpará e Xique-Xique foi extinto pelo Corpo de Bombeiros, nesta quinta-feira, 1º. Os focos começaram na vegetação na cidade de Barra, no oeste baiano, mas, na quarta-feira, atingiram os limites de Morpará e Xique-Xique. Nesta quinta, os bombeiros militares monitoraram toda área, a pé e com a utilização de drones para que pudessem encontrar possíveis pontos de calor, o que não foram visualizados.

As equipes devem permanecer monitorando a região, para extinguir possíveis novos focos. Em Barra, o incêndio continua. Os bombeiros especialistas em combate a incêndios florestais identificaram vários focos na área que é realizado o combate, a menos de cinco quilômetros do Rio São Francisco.

Ainda no oeste baiano, só que em Barreiras, um incêndio atinge a vegetação nativa da Serra da Bandeira, no entorno do município. Nesta quinta-feira, a queimada completou três dias e se agravou por causa do calor e dos ventos fortes na região.

