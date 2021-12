Incêndio florestal é extinto em Rio de Contas

Um incêndio na localidade morro do Bittencourt, na cidade de Rio de Contas, na Chapada Diamantina, foi extinto no sábado, 4. Conforme o comunicado do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), foi finalizado o monitoramento ao incêndio que atingia a localidade e não constataram evidências de fumaça, dando por extinto as chamas. Outros três incêndios seguem ocorrendo no interior do estado.

Em Barra, a 675 km da capital baiana, o incêndio mais antigo ainda em atividade, os bombeiros completam o 16º dia de combate. Bombeiros especialistas em combate a incêndios florestais seguem atuando nas mesmas áreas. Conforme o CBMBA, a situação está evoluindo e os militares têm conseguido diminuir a linha de fogo.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) explicou, através de nota, que em Ibotirama, a 652 km de Salvador, que vive o segundo dia de chamas, os militares localizaram o foco principal, realizaram o combate direto e indireto e fizeram aceiros.

Já na serra da Bandeira, em Barreiras, no extremo oeste da Bahia, uma aeronave modelo airtractor foi deslocada para dar apoio ao combate. No sábado, 3, os militares identificaram dois grandes focos em locais de difícil acesso, em terreno íngreme, e já iniciaram as ações para que as chamas pudessem ser debeladas.

