Incêndio em veículo atinge dois estabelecimentos em Feira de Santana

Uma guarnição de combate a incêndio, composta por cinco bombeiros, conseguiu conter as chamas de veículo modelo pick-up, da marca Volkswagen que ficou bastante danificado, na manhã desta quinta-feira, 8, em Feira de Santana. O proprietário do carro informou que o fogo surgiu espontaneamente no motor do veículo.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), foi acionado para atender a ocorrência que aconteceu por volta das 11h50 no bairro conhecido como Feira X.

Ainda segundo o CBMBA, as chamas atingiram as fachadas de dois estabelecimentos comerciais, mas também foram contidas pelos bombeiros. Não houve registro de vítimas.

