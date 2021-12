O incêndio em um dos tanques de gás da Transpetro (Petrobras Transporte S.A), na cidade de Madre de Deus (Região Metropolitana de Salvador), foi controlado por volta de 11h30 desta quarta-feira, 23. De acordo com o diretor da Vigilância Ambiental do município, Leandro Lima, a brigada da Petrobras e o Corpo de Bombeiros resfriaram o tanque e conseguiram vedar a válvula que apresentou defeito. Com isso, as chamas foram contidas.

Técnicos da empresa continuam resfriando o tanque e verificando as condições do equipamento para garantir que não há risco de uma nova explosão. Segundo Leandro, apenas após o procedimento a comunidade que mora nas imediações do local do incêndio poderá retornar para casa.

Leandro ainda ressalta que equipes dos hospitais da região estão de prontidão, caso haja algum caso de intoxicação por conta do gás. Até as 11h40, não foi registrada nenhuma ocorrência de pessoas com mal-estar nem ferimentos por conta do incêndio.

Policiais militares e rodoviários ajudam na execução do plano de contingência.

Paula Pitta Incêndio em tanque de gás da Petrobras é controlado

Paula Pitta Incêndio em tanque de gás da Petrobras é controlado

Susto

Durante o incêndio - que começou por volta das 7 horas, segundo a moradora Joanice da Glória Duarte -, as pessoas ficaram assustadas com as chamas e alguns moradores sentiram desconforto com a fumaça.

Escolas também suspenderam as aulas. "Muitas crianças foram liberadas. Outros moradores já pegaram seus pertences e estão saindo de casa. As pessoas já começaram a passar mal", relatou Joanice. Ela também informou que a entrada da cidade foi fechada.

Leitor registrou fumaça saindo dos tanques de gás - Foto do leitor | Via WhatsApp

adblock ativo