Incêndio em serra de Barreiras entra no 4º dia

Equipes do Corpo de Bombeiros e brigadistas do PrevFogo/Ibama trabalham há três dias no combate a um incêndio florestal que começou na última sexta-feira, 24, na encosta da Serra do Mimo, em Barreiras (distante 898 Km de Salvador), no oeste do Estado. Nesta segunda, 27, o fogo ainda persiste com diversos focos ativos.

De acordo com moradores dos bairros Serra do Mimo e Bandeirantes, que ficam próximos à serra, os primeiros focos foram vistos na noite de sexta: "Desde então temos sofrido com as cinzas dos capins queimados e esta fumaça, que já adoeceu minha filha caçula (de 8 anos)", disse a professora Margarete Gomes, de 38 anos.

Ela explicou que a filha tem problemas respiratórios: "É nesta época do ano, com a baixa umidade do ar e a fumaça das queimadas, sempre ficamos em alerta. Mas como o fogo está próximo de casa, a situação dela ficou crítica", enfatizou a mãe, destacando que desde domingo de manhã a filha foi levada para a casa da avó, na zona rural, de onde só vai retornar depois do fim da queimada.

Sem chuva há mais de meio ano, a região oeste da Bahia passa por uma das piores secas da história, deixando a vegetação ressequida propícia à combustão, o que facilita as queimadas, prejudicando a fauna e a flora dos dois biomas de ocorrência no cerrado e na caatinga. Os incêndios florestais, que começaram este ano, no mês de abril, em Barreiras, tem ainda a seu favor o calor e os fortes ventos.

No entanto, segundo o brigadistas do PrevFogo um dos principais fatores é a falta de consciência das pessoas, que não tomam os devidos cuidados ao fazer suas queimadas, que facilmente saem do controle e se espalham pela vegetação.

