Incêndio em Santa Cruz Cabrália é controlado

O incêndio que atinge uma vasta vegetação da Área de Proteção Ambiental (APA) em Santo Antônio, no município de Santa Cruz Cabrália (a 734 km de Salvador), foi controlado neste domingo, 10. A informação foi confirmada pelo 6º Grupamento de Bombeiros Militares (GBM).

Entretanto, de acordo com os bombeiros, ainda há equipes que estão trabalhando para debelar focos de incêndio. A região atingida pelas chamas enfrenta uma crise hídrica e está no oitavo mês de seca, fator que dificulta no combate.

O 6º GBM ganhou reforço de equipes do grupo de combate a incêndio florestal (Gacif) de Itabuna e de Ilhéus. A operação ainda conta com ajuda da brigada do PrevFogo/Ibama.

O fogo não ameaça mais a aldeia indígena pataxó Araticum e nem um condomínio de luxo que fica na região. A origem do incêndio ainda está sendo apurada, mas informações preliminares indicam que em um serviço de limpeza numa praia do distrito de Santo Antônio teria sido utilizado fogo, que teria passado para a vegetação.

O incêndio em Santa Cruz começou na última quarta-feira, 6, e devastou além da APA, diversos hectares de mata atlântica, vegetação de charco e restinga, pastagens e roças.

