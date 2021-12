Incêndio em residência deixa um morto em Feira de Santana

Uma pessoa morreu na manhã desta terça-feira, 4, após um incêndio atingir uma residência em Feira de Santana, a 109 km de Salvador. A situação ocorreu por volta de 4h50, quando o Corpo de Bombeiros foi encaminhado ao local.

O corpo da vítima, que sofreu queimaduras graves e morreu no local, foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). Outros moradores, que sofreram queimaduras, inalaram a fumaça ou entraram em pânico, também foram atendidos pelos Bombeiros.

Após as chamas serem controladas, as equipes fizeram uma varredura nos apartamentos do prédio, mas não localizaram outras vítimas.

