Incêndio em Pilão Arcado já alcança 100 quilômetros de extensão

Um incêndio que atinge a zona rural do município de Pilão Arcado, no Norte da Bahia, desde o dia 29 de setembro, já chega a 100 quilômetros de devastação. Segundo o delegado Anóbio Dionísio, que deve investigar se a causa do incêndio é criminoso, cerca de 80 homens (entre bombeiros e voluntários) trabalham no combate às chamas.

"Como não temos bombeiros (na cidade), vieram 20 homens do 9º Grupamento de Bombeiros Militar de Juazeiro, que fica aproximadamente 300 quilômetros daqui, além de voluntários e funcionários da prefeitura", informou ele, na manhã desta quinta, 19, à reportagem do Portal A TARDE.

De acordo com Anóbio, o incêndio acontece às margens da BR-020, bem perto do limite com o estado do Piauí. As áreas mais afetadas foram os vilarejos de Mandarino, Anicente e Zé Lopes.

"Ali é uma região de serra e tem apenas um carro dos bombeiros para combater. Mesmo com o auxílio de carros pipas do município, não está dando conta (de apagar as chamas). Teria que ter o auxílio de alguma aeronave", comentou.

O fogo consome a vegetação há aproximadamente 20 dias. "A maior perda está na fauna e na flora. Vários tatus foram encontrados mortos, além muitos animais caprinos e bovinos e sem contar as árvores da região", desabafou ele, dizendo que o bioma é área de caatinga.

O prefeito de Pilão Arcado Alfonso Mangueira informou que "as chamas se alastraram muito mais neste último final de semana por causa dos ventos, mas, graças a Deus, ainda não atingiu nenhuma casa. O que perdemos foram muitos postes de fiação elétrica e áreas de plantio".

Ele ainda contou que funcionários do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) devem chegar na cidade ainda hoje.

"A última temporada de chuva na região foi entre os meses de fevereiro e março (deste ano). De lá para cá, é só seca", disse o gestor municipal, acrescentando que solicitou "o apoio aéreo (da PM), porque tem áreas que os bombeiros não chegam, que são de difícil acesso".

A reportagem tentou falar com o Corpo de Bombeiros, mas ninguém foi localizado para dar mais informações. A equipe também procurou a assessoria de comunicação da Polícia Militar, para saber se o Grupamento Aéreo (Graer) vai auxiliar no combate as chamas, mas o órgão informou que não há o registro do incêndio no sistema deles até o momento.

