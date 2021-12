Incêndio em Morpará é debelado; bombeiros encontram novos focos em Barra

Um incêndio que atingia a vegetação da cidade de Morporá (a 540 km de Salvador) desde a quarta-feira, 30, foi debelado pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) na noite desta quinta, 1º.

De acordo com o CBMBA, durante o dia as equipes monitoraram toda área a pé e com a utilização de drones para que pudessem encontrar possíveis pontos de calor, que não foram visualizados.

Os bombeiros vão permanecer monitorando a região para extinguir possíveis reignições.

Incêndio em Barra

Já na cidade de Barra (a 675km da capital baiana) os bombeiros especialistas no combate a incêndios florestais identificaram vários focos em locais diversos da área, a menos de 5 Km do Rio São Francisco.

Ainda conforme o CBMBA, nesta sexta, 2, as equipes vão permanecer na mesma área, dando seguimento às ações iniciadas. Uma das maiores dificuldades encontradas pelos bombeiros é com o uso indiscriminado do fogo pela população daquela região, feito principalmente para limpeza de terreno, o que pode acabar fazendo com que a pessoa perca o controle das chamas e cause, assim, novos incêndios.

