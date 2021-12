Incêndio em Lençóis é debelado, mas estado de alerta continua

O incêndio florestal na localidade de Barro Branco, zona rural de Lençóis (a 394 km de Salvador), que durou pouco mais de 48 horas, dizimou uma área estimada entre 20 a 25 hectares.

Nesta sexta-feira, 6, o fogo foi controlado, segundo a coordenação da Operação Bahia Sem Fogo e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que administra o Parque Nacional da Chapada Diamantina.

Por se tratar de uma área de turfa (com camadas de vegetais em decomposição) que facilitaria o reinício das chamas, uma equipe de 14 brigadistas e bombeiros da Polícia Militar (PM) permaneceu no local durante nesta sexta, monitorando a região.

Prática criminosa

O combate ao incêndio, que iniciou em 3 de janeiro, foi feito por brigadistas do ICMBio e da Brigada de Resgate Ambiental de Lençóis (Bral), com apoio do helicóptero da PM dotado de “bambi bucket”, acessório que transporta água para ser despejada sobre as chamas.

A suspeita é que o incêndio teve origem criminosa, já a prática colocar fogo na vegetação, antes utilizada para limpar os terrenos, hoje é usada em prol de interesses imobiliários e até políticos.

O estado de alerta para queimadas continua na região da Chapada Diamantina, Norte e Nordeste, no Vale do São Francisco e no Oeste do estado, conforme a equipe de meteorologia do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema), pois não há previsão de chuvas para os próximos dias.

Recursos do Ministério da Integração Nacional da ordem de R$ 500 mil foram destinados para fortalecer ações de prevenção e combate aos incêndios na região da Chapada Diamantina, destino turístico para visitantes de todo o mundo.

