Incêndio em depósito no Polo de Camaçari é controlado

O fogo que atingiu o depósito externo da fábrica Bahia Specialty Celulose (BSC), no Polo Petroquímico de Camaçari, neste sábado, 22, ainda não havia sido completamente extinto na manhã deste domingo, 23, mas a situação estava sob controle. "Ainda há um resto de madeira queimando e o fogo só vai acabar quando ela terminar de se consumir. Da maneira que está, não adianta jogar água, é mais inteligente esperar o fim do combustível", explicou o supervisor responsável pela área, Denizer Marques.

Mais de 50 mil metros cúbicos de madeira foram destruídos no incêndio, representando cerca de 80% do estoque. Brigadas de incêndio da BSC e alguns oficiais do corpo de bombeiros patrulhavam a área para conter qualquer possível novo foco. Estima-se que a área queimada corresponda a aproximadamente 10 mil metros quadrados. "Ainda não calculamos o prejuízo, mas sem dúvida foi bem grande", afirmou Marques.

"A madeira que estava aqui fazia parte de uma reserva extra, especialmente estocada para o caso de haver algum problema que impedisse os carregamentos de chegarem à fábrica. Como é um período de feriado e a empresa queria evitar o tráfego das carretas pelas estradas, havia mais madeira no pátio", afirmou o conselheiro especializado em incêndios florestais do Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic), Carlos Borges.

Ele ainda elogiou a atuação dos bombeiros e da brigada de incêndio e afirmou que situações como essa são passíveis de acontecer. "É por isso que a madeira fica estocada numa área externa, longe da fábrica e onde não haja perigo causar maiores danos às pessoas ou à estrutura do local", afirma. O pouco estoque que não foi atingido pelo fogo estava sendo transportado para consumo imediato na fábrica.

Segurança - O incêndio teve início na vegetação do local e rapidamente se espalhou para o depósito. Algumas outras áreas verdes no entorno também foram atingidas, mas não houve vítimas. No sábado, quando a situação era extrema, as chamas chegaram a atingir quase 20 metros de altura. Brigadistas especiais do Polo Petroquímico e membros do Corpo de Bombeiros de Camaçari e Salvador juntaram esforços para controlar o fogo.

Um cuidado especial foi tomado para impedir que as chamas atingissem a linha elétrica. De acordo com funcionários da empresa BSC, a Coelba (Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia) foi informada e mantida de sobreaviso, mas não foi necessário interromper o fornecimento de energia.

Alguns empregados, que preferiram não se identificar, se queixaram da falta de hidrantes no local. Segundo informaram, o equipamento poderia ter evitado que o fogo se alastrasse da vegetação para o depósito, o que minimizaria as perdas. As causas do incêndio ainda não foram identificadas.

