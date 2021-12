Incêndio em Campo Formoso ganha novas proporções

Um incêndio que se propaga desde a última terça-feira, 31, em Campo Formoso, a 478 quilômetros da capital baiana, ganhou novas proporções. Equipes do 9º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA/Juazeiro), seguiram na manhã desta quinta-feira, 2, para o povoado de Socotó, para controlar novos focos. A causa do incêndio é desconhecida.

Para controlar as chamas, o CMBA conta com um helicóptero e um avião, que dão auxilio em áreas de difícil acesso aos combatentes que seguem por terra. Brigadistas do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) do município, também foram disponibilizados.

A Operação Bahia Sem Fogo, o qual o Grupamento faz parte, já atuou em outros pontos com focos de incêndio florestal, como na região da Chapada Diamantina, e nos municípios de Mirangaba e Pindoçu, ambos cidades baianas.

