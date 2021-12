Incêndio é controlado em Mucugê; fogo continua em Andaraí

Um incêndio que atinge parte da Chapada Diamantina, neste domingo, 13, foi controlado no município de Mucugê (a 441 Km de Salvador), mas ainda continua em Andaraí (distante a 414 Km de Salvador). Fogo é combatido desde sexta, 11.

Um efetivo de cerca de 30 pessoas, entre membros do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (Icmbio), órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, voluntários e brigadistas de Lençóis tentam conter as chamas em Andaraí.

Outro grupo, formado por integrantes do Icmbio, brigadistas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Corpo de Bombeiros e grupos de voluntários atuam em Mucugê. Apesar do fogo ter sido controlado, eles fazem o rescaldo do incêndio e monitoram a região para que não surjam novos focos.

De acordo com o Instituto Chico Mendes, parte do Parque Nacional da Chapada Diamantina foi atingido, mas as chamas foram controladas. O chefe substituto do Parque, César Gonçalves, disse que ainda não é possível dimensionar a área atingida pelo incêndio.



Neste sábado, o membro do Conselho Municipal de Turismo de Mucugê, Frederico Matt, estimou que o fogo afetou mais de mil hectares de vegetação na Chapada Diamantina.



Gonçalves também afirma que a causa do incêndio é desconhecida. "Ainda não podemos falar nada sobre a dimensão e as causas do incêndio. Nosso foco agora é controlar o incêndio", disse.

Mas um homem foi apontado com responsável pelo incêndio. De acordo com a jornalista Diana Gomes, que mora em Mucugê, ele já foi preso pelo mesmo motivo em outra ocasião, mas acabou solto após apresentar um atestado de insanidade mental.

Vídeo mostra incêndio em Mucugê no sábado, 12







Mucugê precisa de ajuda!! Precisamos de ajuda pra combater esse grande incêndio que começou hoje (12/09/15) no final da manhã. Região das cachoeiras da Moça Loira e Córrego de Pedras e do Morro do Cruzeirão. Posted by Diana Gomes on Sábado, 12 de setembro de 2015

adblock ativo