Incêndio destrói supermercado em Feira de Santana

Um incêndio atingiu o supermercado GBarbosa no bairro Cidade Nova, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). O fogo começou por volta das 2 horas desta segunda-feira, 28.

As chamas foram controladas, segundo o site Acorda Cidade, mas os bombeiros ainda fazem o rescaldo no local, já que ainda há muita fumaça.

O incêndio destruiu a lateral e fundos do supermercado, atingindo principalmente as mercadorias expostas nas prateleiras, a padaria e eletrodomésticos. A frente do empreendimento não foi afetada.

Os bombeiros destacam que há muito material de autocombustão, como papel, álcool, acetona, o que dificulta o trabalho. Houve pequenas explosões em recipientes com líquidos inflamáveis.

