Incêndio destrói pousada na cidade de Itacaré

A Pousada Shambhala pegou fogo na madrugada desta quarta-feira, 30. Ninguém ficou ferido. O estabelecimento fica localizado no bairro da Passagem, em Itacaré (distante a 249 quilômetros de Salvador).

De acordo com as informações do site Itacaré Urgente, o incêndio teve início por volta das 2h30 e, quando os homens do Corpo de Bombeiros do município de Ilhéus chegaram ao local, as chamas já tinham consumido grande parte da pousada.

Não havia hóspedes no momento do incêndio. As causas ainda são desconhecidas.

Um vídeo publicado por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Nov 30, 2016 às 7:26 PST

adblock ativo