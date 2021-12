Incêndio destrói parte do prédio do SAC de Jequié

Um incêndio destruiu, na noite de terça-feira, 3, parte do prédio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) de Jequié (distante a 364 km de Salvador). As informações iniciais são de que o fogo teria iniciado por conta de um curto circuito na fiação.

Por volta das 19h30, os comerciantes da praça Rui Barbosa, que fica em frente ao SAC, perceberam fumaça saindo do prédio e chamaram o Corpo de Bombeiros.

De acordo com as informações do Blog Programa Boca do Povo, o fogo atingiu cerca 80% da estrutura do prédio nos setores de atendimento do Detran, de Pequenas Causas e a recepção. As chamas também teriam atingido a parte superior do local, que abriga o provedor e a administração do Banco do Brasil.

Duas equipes dos bombeiros estiveram no local e conseguiram debelar o fogo.

A recepção foi uma das partes mais atingidas pelo fogo [Foto: Divulgação l Blog Programa Na Boca do Povo]

O governador Rui Costa determinou o deslocamento do SAC Móvel para atender a população do município e cidades da região.

Um novo espaço será alugado para atendimento. O secretário estadual da Administração Edelvino Góes é esperado nesta quarta, 4, na cidade, acompanhado de uma equipe técnica da secretaria para verificar os danos causados pelo incêndio.

adblock ativo