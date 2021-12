Incêndio destrói parte de residência em Feira

No inicio da tarde dessa quinta-feira, 17, um incêndio destruiu parcialmente a cozinha de uma residência na Rua 50, no conjunto residencial Feira VII, distante 8 Km do centro de Feira de Santana ( a 109 Km Salvador).

Houve perda total de moveis e eletrodomésticos. Antes da chegada dos homens do Corpo de Bombeiros, vizinhos utilizando baldes d'água conseguiram conter o fogo. De acordo com o segurança Silvio Brito, proprietário da residência, um curto circuito teria provocado o fogo.

