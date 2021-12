Incêndio destrói parte de fábrica de caixotes no interior da Bahia

Um incêndio destruiu parte de uma fábrica de caixotes na cidade de Eunápolis (a 662 km de Salvador), no extremo sul do estado.

Segundo informações do site Radar 64, o fogo atingiu o galpão do empreendimento na madrugada da quinta-feira, 7. Ninguém ficou ferido.

As chamas chegaram a afetar uma pizzaria e algumas casas que ficavam ao lado da fábrica. Alarmados, os moradores utilizaram baldes de água para tentar conter o fogo. Porém, o incêndio só foi debelado com a atuação do Corpo de Bombeiros da região.

As causas ainda são desconhecidas. Também não há informações sobre o tamanho do prejuízo da empresa.

