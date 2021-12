Incêndio destrói parte de depósito de madeira em Jequié

Um incêndio destruiu na noite deste domingo,30, parte de um depósito de madeira localizado no bairro Amaralina, em Jequié, a 367 km de Salvador. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter as chamas.

O incêndio foi controlado após cerca de três horas. Imóveis próximos ao depósito não foram atingidos e não houve feridos, segundo informações do site Verdinho Notícias.

A causa do incêndio ainda não foi esclarecida.

