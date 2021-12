Incêndio destrói loja de som para carros em Feira

Um incêndio destruiu uma loja que comercializa som e acessórios para veículos em Feira de Santana, a 117 km de Salvador, na noite deste sábado, 3. De acordo com o site Acorda Cidade, no interior da loja Soundcar, localizada no cruzamento das avenidas Senhor dos Passos e Presidente Dutra, haviam dois veículos, que também foram danificados. O fogo começou por volta das 20h30. Não houve vítimas.

Equipes do Corpo de Bombeiros tiveram trabalho para conter as chamas e fazer o resfriamento das paredes. Por conta do calor, algumas delas desabaram. Por conta da falta de hidrante na região e das poucas viaturas, o comando do 2º Grupamento de Bombeiros Militares (GBM) teve que contar com o apoio da concessionária Via Bahia e do 35º Batalhão de Infantaria. Havia risco das chamas atingirem uma clínica que ficava ao lado do estabelecimento. A Polícia Militar e a Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) também auxiliaram a operação.

O fogo foi debelado por volta da meia noite. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio e o prejuízo causado à empresa. O proprietário da loja acompanhou o trabalho dos bombeiros.

