Incêndio destrói interior de casa em Porto Seguro

Uma casa pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 7, no município de Porto Seguro (distante a 590 km da capital baiana). De acordo com informações do site Radar 64, o incêndio foi de média proporção e ninguém ficou ferido.

As chamas ficaram concentradas em um quarto, localizado no andar superior do imóvel. Todos os móveis e objetos que estavam no cômodo ficaram totalmente destruídos.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia esteve no local e o fogo foi apagado e o local resfriado após uma hora. Segundo o órgão, ocorrências desse tipo são provocadas, provavelmente, por algum curto-circuito ou aparelhos eletrodomésticos ligados na rede elétrica por muito tempo.

O caso está sendo investigado e o laudo da perícia vai confirmar a causa do incêndio.

adblock ativo