Incêndio destrói fábrica de calçados em Feira de Santana

Um incêndio atingiu o depósito de uma fábrica de calçados no centro de Feira de Santana, 109 km de Salvador, na tarde desta terça-feira, 8. A fábrica funciona na Rua Voluntários da Pátria e as chamas se iniciaram por volta das 16h, destruindo praticamente toda a mercadoria que estava guardada no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, como as sandálias são de borracha, material tóxico e inflamável, que demora de queimar, dificultou a finalização da operação. O trabalho de rescaldo continuava até as 19h30.

Somente após perícia técnica a causa do incêndio será identificada.

