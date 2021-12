Incêndio destrói duas lojas em Feira de Santana

Um incêndio atingiu na noite desta segunda-feira, 26, uma loja e uma lanchonete em Feira de Santana, a 109 km de Salvador.

As chamas começaram por volta de 22h e destruíram os dois estabelecimentos, localizados na avenida Eduardo Fróes da Mota, no bairro do Sobradinho.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e conseguiu controlar o fogo por volta de 1h desta terça, 27, mas as lojas já haviam sido destruídas. Elas pertenciam a membros da mesma família, que moravam no andar superior do prédio, que teve a estrutura abalada e deve passar por uma avaliação da Defesa Civil.

As causas do incêndio ainda não foram divulgadas. As informações são do site Acorda Cidade.

