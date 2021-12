Incêndio destrói clínica de fisioterapia em Feira de Santana

Um incêndio atingiu uma clínica de fisioterapia na madrugada desta quarta-feira, 17, por volta de 2h, na Rua Barão de Cotegipe, em Feira de Santana, a 117 km de Salvador.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. Segundo suspeitas iniciais, o incêndio foi provocado por um curto circuito.

Por conta do horário em que aconteceu o incidente, alguns pacientes da clínica foram ao local nesta manhã para serem atendidos e se depararam com a destruição.

De acordo com a proprietária do estabelecimento, ainda não foi possível calcular os prejuízos. O incêndio não deixou vítimas. As informações são do site Acorda Cidade.

adblock ativo