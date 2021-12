Incêndio destroi cisternas doadas pelo governo em Maracás

Um incêndio de grandes proporções destruiu, na noite deste sábado, 12, milhares de cisternas doadas pelo Ministério da Integração Nacional (MI) para minimizar os efeitos da seca na Bahia.

Os equipamentos, fabricados com polietileno, seriam doados a moradores de regiões afetados pela estiagem e estavam armazenados em uma área do perímetro urbano do município de Maracás, no sudoeste baiano.

A instalação de cisternas de abastecimento humano na cidade de Maracás é uma das ações realizadas pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa da Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional (Sedir), no âmbito do programa Água para Todos, coordenado pelo Ministério da Integração Nacional (MI). A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) também faz a instalação em alguns municípios baianos.

De acordo com informações do site Vandinho Maracás, o incêndio começou por volta das 21h, mas a cidade não possui Companhia do Corpo de Bombeiros e os combatentes só chegaram por volta das 23h, após o fogo consumir boa parte das 1.345 cisternas disponibilizadas.

Ainda de acordo com informações do site, moradores da região conseguiram afastar cerca de 70 da área do fogo, mas as que ficaram foram totalmente destruídas.

adblock ativo