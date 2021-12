Incêndio destrói cinco lojas no centro de Alagoinhas

O Corpo de Bombeiros trabalha no controle do incêndio que atingiu cinco lojas no centro de Alagoinhas, distante 110 quilômetros de Salvador. O fogo afetou a estrutura física dos estabelecimentos e derrubou a laje de uma das lojas. As chamas começaram por volta das 11h, numa livraria na rua Conselheiro Moura e se alastrou rapidamente atingindo mais quatro pontos comerciais, duas lojas de confecções, uma ótica e uma loja de utensílios.

Até o momento não se sabe a causa do incêndio, mas existe a suspeita de um curto circuito, na livraria, ter iniciado o fogo.

O Corpo de Bombeiros conta com o apoio de 10 carros pipas para controlar o incêndio, já que segundo o assessor dos Bombeiros, soldado Júlio César, a unidade de Alagoinhas só tem um carro e teve reforço de Feira de Santana. Os carros pipas são do Exército, do Sistema Autônomo de Água e Esgoto da cidade e de empresas da região que têm brigadas de incêndio.

Populares também ajudaram no combate ao incêndio, com mangueiras e baldes.

De acordo com a Coelba, toda a rede elétrica do quarteirão foi desligada. E a prefeitura e a polícia militar isolaram toda a área para facilitar o trabalho de combate ao fogo.

Ivanilson Gomes, donos de uma das lojas, ainda não sabe calcular o prejuízo, já que estoque de seu ponto comercial foi completamente destruído pelo incêndio. "Eu vi a fumaça, pensei ser na loja do lado, não era, fui nas lojas do fundo e vi que era na livraria, voltei correndo para tentar salvar alguma mercadoria da minha loja", disse..

Veja vídeo do incêndio:

Teo Henrique com informações de Alean Rodrigues

