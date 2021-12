Incêndio destrói carros em pátio da prefeitura de Porto Seguro

Um incêndio ocorrido na noite deste domingo, 17, destruiu vários carros que estavam no pátio da prefeitura de Porto Seguro, no bairro Fontana II, no sul da Bahia.

De acordo com o site Radar 64, as chamas começaram por volta das 19h30. Ainda não se sabe a quantidade de veículos destruídos. A maioria pertencia a trabalhadores autônomos que atuam com transporte de passageiros.

Ainda segundo o site, no pátio também havia carros sucateados do município, como ambulâncias e caminhões.

Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda não foram identificadas.

