Incêndio destrói carro, casa e depósito de borracha em Feira

Um incêndio ocorrido no final da tarde dessa terça-feira, 20, na Rua Araçás, no bairro Sitio Matias, em Feira de Santana (a 109 Km de Salvador), destruiu totalmente uma casa, um veículo tipo S 10, e um depósito de borracha. Outras duas residências foram atingidas pelo fogo parcialmente, também causando prejuízos aos seus proprietários.

Segundo o capitão Moreira, que comandou cerca de 60 homens do 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros, com sede em Feira de Santana, uma senhora teria colocado fogo no mato após fazer a capinação de seu quintal. "Como o quintal é próximo a um depósito de borrachas, ocorreu o incêndio", informou.

Conforme o capitão Moreira, o difícil acesso ao local e a ausência de hidrantes dificultou a ação. O incêndio que teve início por volta das 16 horas, foi controlado cerca de três horas depois por equipes do Corpo de Bombeiros, do Exército e homens da Guarda Municipal.

A proprietária da residência que foi totalmente destruída, Sidneide Rodrigues, desmaiou no local e foi conduzida por familiares para o posto de saúde do bairro, tendo alta logo em seguida.

