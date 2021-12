Incêndio destrói barracos em Itabuna e deixa desabrigados

Um incêndio na madrugada desta sexta-feira, 29, destruiu diversos barracos às margens da BR-101 em Itabuna (localizada a 435 Km de Salvador) e deixou vários moradores desabrigados.

De acordo com o Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), devido ao incêndio, os moradores iniciaram um protesto no Km 509 da BR-101 por volta das 7h30 desta sexta. Eles bloquearam a via tocando fogo em madeira e restos de construção. A PRF informou que esteve no local para negociar o fim do protesto e que os manifestantes queriam a presença de um representante da prefeitura no local para pedir providências, já que perderam tudo no incêndio.

O protesto só acabou por volta das 9h, quando a prefeitura se comprometeu a levar um representante ao local para ver a situação das famílias. Os moradores suspeitam que o incêndio tenha sido criminoso. O motivo do incêndio ainda está sendo investigado.

