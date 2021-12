Incêndio destrói agência do BB de Santa Bárbara

Um incêndio - provavelmente provocado por bandidos - destruiu totalmente a agência do Banco do Brasil, localizada na Praça Fernando São Paulo, centro da cidade Santa Bárbara (a 147 km de Salvador). De acordo com a polícia, os criminosos teriam explodido cinco caixas eletrônicos.

O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 5, quando alguns moradores do município foram acordados com fortes explosões, além do barulho de alarme da instituição financeira. Policiais militares foram acionados, mas não conseguiram localizar os bandidos.

Nem mesmo o grupamento da PM, localizado a uns 200 metros da agência bancária, conseguiu inibir os criminosos. "Eles colocaram grampos embaixo dos pneus de nossas viaturas para retardar a nossa chegada", informou um PM.

Por volta das 6h30, o Corpo de Bombeiros de Feira de Santana foi acionado e conseguiu controlar o incêndio, evitando que ele se propagasse para um prédio a lado, onde funciona a Secretaria de Meio Ambiente do Município. Mas o prédio estava, visivelmente, condenado.

Segundo um funcionário do banco, a perda foi total. "Levaremos em média uns cinco meses para reerguer a agência", lamentou.

Ação - Por volta das 10h, vários correntistas - a maioria idosos - foram ao banco e ficaram surpresos com o quadro. O gerente da agência bancária, que pediu para não se identificar, informou que do dia 31 ao dia 5, de cada mês, ocorrem pagamentos de servidores do município, de aposentados e de outros serviços. " Isso deve ter atraído os bandidos".

Equipes da Delegacia de Furtos de Feira de Santana e do Grupo Avançado de Repressão a Crimes Contra Instituições Financeiras (Garcif) estiveram no local, mas se limitaram a informar apenas que estão investigando.

"Preliminarmente, apenas um caixa foi arrombado, mas vamos aguardar a perícia para obtermos informações mais precisas. De imediato posso informar que as duas câmaras do circuito de filmagens do banco, foram totalmente destruídas, o que vai dificultar um pouco mais as investigações ", disse Andre Ribeiro, delegado titular da Delegacia de Furtos.

Segundo a delegada titular do município Joanice Santana, só após a realização da perícia poderá se pronunciar sobre o assunto.

Com 20 mil habitantes, localizado às margens da BR-116 Norte, o município de Santa Bárbara possui três agências bancárias: Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal; além de um Banco postal que funciona na agência dos Correios. Esse foi o segundo furto ao Banco do Brasil no ano de 2012. Os valores extraídos não foram revelados.

