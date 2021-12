Incêndio de grandes proporções destrói bar em Itabuna

Um incêndio destruiu um bar, na manhã desta segunda-feira, 9, na Avenida do Cinquentenário, em Itabuna, no sul da Bahia.

Duas guarnições do Corpo de Bombeiros foram acionadas para debelar as chamas. O estabelecimento ficou completamente destruído. Ninguém ficou ferido, de acordo com o site Pimenta na Muqueca.

Policiais militares controlam o trânsito no local, enquanto uma multidão se aglomerava em frente ao bar. De acordo com o proprietário do bar Coco Frio ao site, Pedro Braga, o estabelecimento tinha 30 anos em atividade.

Ainda não se sabe o que teria provocado as chamas.

adblock ativo