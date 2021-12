Incêndio de grandes proporções atinge fábrica em Candeias

Um incêndio atingiu na noite desta sexta-feira, 22, uma fábrica no município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Por volta das 3h deste sábado, 23, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) debelaram as chamas. Não houve vítimas e as causas ainda são desconhecidas.

Os militares, com três viaturas de combate a incêndio e apoio de brigadas de incêndio de empresas privadas da região, atuaram no resfriamento dos tanques, evitando que o fogo se alastrasse e novas explosões acontecessem.

Uma viatura do Salvar também foi acionada por precaução, retornando para a base ao final do combate.

