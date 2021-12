Incêndio de grandes proporções atinge depósito de recicláveis em Feira

Um incêndio de grandes proporções atinge, desde a madrugada desta sexta-feira, 26, um depósito de materiais recicláveis na cidade de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). No local, há cerca de 500 toneladas de plástico, segundo o Corpo de Bombeiros, que está no local. A previsão é que as chamas durem alguns dias. Não há registro de feridos.

Cinquenta bombeiros militares, com sete viaturas, trabalham desde as 3h40 para combater as chamas no depósito, que fica na rua Baneb, no Centro Industrial do Subaé (CIS), em frente à distribuidora da Coca-Cola. Caminhões-pipa do Exército também são usados na ação. Parte da estrutura metálica do local já desabou.

O proprietário do depósito informou aos bombeiros que o incêndio teria iniciado no setor onde as máquinas estavam desligadas. Os equipamentos, incluisive, têm 500 litros de óleo diesel (cada). Três já foram atingidos. Outras máquinas estão sendo isoladas para não pegar fogo. Uma perícia será realizada no local para apontar a causa do incêndio.

Dificuldade em apagar o fogo

O tenente-coronel dos bombeiros, José Alberto, afirma que a quantidade de material reciclável dificulta o combate ao incêndio. "Fizemos uma avaliação no perímetro para que este fogo não se propague para as empresas ao redor. São cinco viaturas, sendo duas administrativas e três operacionais, mais o apoio de dois carros-pipa do 35º BI. Estamos providenciando o reforço”.

Alberto ainda acrescentou a empresa não tinha o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e que o incêndio pode durar alguns dias. “A preocupação nossa agora, como tem muito material e não tem como apagar isso aí, é confinar, isolar o que já está queimando, tirar o que tem probabilidade de ainda ser queimado e proteger as empresas ao redor. É incêndio para três, quatro dias ainda, e não adiantar tentar apagar". As informações são do site Acorda Cidade.

Há no local cerca de 500 toneladas de plástico, segundo o Corpo de Bombeiros

adblock ativo