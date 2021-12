Incêndio de grandes proporções atinge área de vegetação em Abaré

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação no município de Abaré (distante a 552 km de Salvador) na quinta-feira, 24. Devido ao risco de atingir as casas localizadas na proximidade da região afetada, alguns moradores tentaram debelar as chamas.

De acordo com informações do site Calila Notícias, equipes do Corpo de Bombeiros das cidades de Paulo Afonso e Juazeiro estiveram no local. Ainda não há informações sobre a extensão da área atingida e nem sobre as causas do incêndio.

