Incêndio de grande proporção atinge Lençóis e Palmeiras

Novos focos de incêndio atingem a Chapada Diamantina, na Bahia. As chamas começaram nesta quinta-feira, 12, no rio Mucugezinho, que faz divisa entre as cidades de Lençóis e Palmeiras, e continuam nesta sexta, 13.

De acordo com o chefe substituto do Parque Nacional da Chapada Diamantina, César Gonçalves, "o incêndio é de grande proporção e preocupa bastante". Há diversos focos espalhados pela região, sendo que dois são combatidos, mas em outros dois locais brigadistas não conseguiram chegar, já que as áreas são de difícil acesso.

As chamas avançaram em direção ao Vale do Cercado, que fica próximo do Morro do Pai Inácio, famoso ponto turístico da região. O fogo se aproximou de casas, mas foi controlado.

Por conta do incêndio, César Gonçalves não recomenda o acesso a trilha entre Lençóis e o Morro do Pai Inácio. Os outros roteiros turísticos ficam distantes das áreas afetadas pelo fogo.

As chamas também atingiram uma outra localidade conhecida como Ponem, onde há diversos brigadistas tentando debelar o fogo.

O incêndio chegou a atingir a margem da BR-242, que foi interditada diversas vezes nesta quinta, mas as chamas foram contidas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a situação está controlada na rodovia e a visibilidade na estrada não está comprometida.

Fogo

Diversos focos de incêndio foram registrados na Chapada Diamantina nos últimos dias. Uma das situações mais grave atingiu a cidade Ibicoara, onde o fogo começou no domingo, 8, e se alastrou rapidamente. Mas, após uma neblina, a situação foi contida.

A secretária de Turismo de Ibicoara, Tatiana Portela, disse que surgiram novos focos, mas a situação está controlada. "Aparece um ponto ou outro, mas é normal quando há um incêndio da proporção como aconteceu em Ibicoara. Então, sempre tem rescaldo, estamos monitorando, mas o fogo está controlado".

Também houve registro de incêndio no Vale do Capão. De acordo com César Gonçalves, o fogo continua nessa região em áreas de turfa (material de origem vegetal, parcialmente decomposto).

"Ainda há pequenos focos dentro de vales, em áreas de turfa, onde a terra está pegando fogo. Não há como apagar, vai queimar ao longo dos dias até que chova", disse. A preocupação agora é monitorar para evitar que as chamas se alastrem para outros locais.

Gonçalves ainda alerta que os incêndios na Chapada são criminosos. "Só é natural quando tem tempestade com raio, o que não aconteceu", explicou. Mas depois que o fogo é iniciado por alguém, os ventos fortes, ar seco e clima quente favorecem a propagação das chamas.

adblock ativo