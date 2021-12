Seminário discute combate ao abuso e à exploração sexual

No Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) lançou nesta quinta-feira, 18, a campanha com o tema: Existem fantasmas que não vão embora com a infância.

O ato ocorreu durante o seminário Esquecer é permitir. Lembrar é combater, na sede do MP-BA, no bairro de Nazaré, para sensibilizar a sociedade civil sobre a causa e debater as estratégias para o cumprimento da Lei 13.431, de 4 de abril de 2017.

Segundo procuradora de justiça Márcia Guedes, a lei estabelece estrutura de garantias de direitos das crianças e dos adolescentes. “A lei prevê escuta especializada e atendimento às vítimas de violência sexual”, explicou a coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente (Caoca) do Ministério Público.

Segundo dados do Disque 100, Salvador ocupou o 1º lugar no ranking de denúncias em 2016, com 1.183 denúncias.

Denúncias

O canal recebe denúncias sobre violações de direitos da população, especialmente crianças e adolescentes, pessoas em situação de rua, idosos, pessoas com deficiência e LGBTT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais).

A psicóloga que atende vítimas no Centro de Defesa da Criança e Adolescente (Cedeca), Catiana Moura, disse que o abuso causa consequências psicológicas como tristeza, culpa e agressividade e toda vítima precisa de tratamento terapêutico. “É importante observar quando uma criança manifesta medo quando algum conhecido se aproxima”, alertou a profissional.

No auditório da Câmara Municipal de Salvador, a vereadora Ireuda Silva realizou uma sessão especial para refletir sobre a situação dos casos de abuso na capital baiana. “Precisamos fazer uma trabalho de prevenção com a sociedade e a família”.

*Estagiária sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

