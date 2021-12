Piemonte da Diamantina sofre com incêndio florestal

O fogo em Piemonte da Diamantina se itensificou em dezembro e está preocupando brigadistas da região. Parte do patrimônio natural tem sido consumido pelas chamas, principalmente nos municípios de Jacobina e Miguel Calmon, que já teve mais de 40 hectares destruídos. O geólogo Carlos Victor Rios, que integra o Comitê para plano de ação emergencial, teme que o fogo se alastre pelos vales, comprometendo ainda mais a biodiversidade.

Alguns focos foram controlados durante a semana, mas o perigo ainda permanesse na comunidade Coreia, em direção ao Piancó, e nas proximidades da famosa Cachoeira Véu de Noiva, ambas em Itaitu. Entre Jacobina e Miguel Calmon, já são quase 800 hectares devastados pelos incêndios ou sob sua influência.

Revezam-se no combate: Voluntários da Associação de Ação Social e Preservação das Águas, Fauna e Flora da Chapada Norte (Aspaff), acompanhados por brigadistas da mineradora, bombeiros, integrantes do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) - Regional Senhor do Bonfim, funcionários do Pesp, das agências Eco Sistema Adventure e Simões Turismo, Prefeitura de Miguel Calmon e Cooperativa Recicla Jacobina, além de moradores.

Veja vídeo do foco em na comunidade de Coreia:

"As principais dificuldades são de recursos materiais. Principalmente apoio aéreo com força total. Vejo o esforço de todos e reconheço o heroísmo das instituições, mas o combate irá entrar na terceira semana", lembra o promotor Pablo Almeida. O helicóptero que chegou à região na quarta-feira, 16, ainda não foi usado por problemas técnicos.

O Ministério Público da Bahia irá instaurar inquérito civil para apurar os motivos da falta de adoção de controle de queimadas, prevenção e combate em Jacobina e Miguel Calmon. As defensorias da Bahia e da União ajuizaram uma ação civil pública, requerendo material e pessoal para controlar o fogo em toda a Chapada Diamantina. Dentre as determinações, estão veículos, kits de combate, apoio aéreo e brigadistas.

É possível doar alimentos, água, equipamentos de proteção e combate para os municípios de Miguel Calmon e Jacobina através do site da campanha "SOS Piemonte da Diamantina". Os brigadistas precisam, especialmente, de rastelos, enxadetes e botas.

Focos controlados

Em Mirangaba os focos foram debelados na tarde da terça-feira, 15. Já na quinta, 17, as chamas foram controladas na Grota da Dona Antônia (Pesp); na comunidade Jabuticaba, situada nos arredores da mineradora Yamana Gold, e na região da Jaqueira/Arapongas, cachoeira do distrito de Itaitu.

Mesmo com o controle do fogo, as regiões continua em monitoramento.

