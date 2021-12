Novo foco de incêndio na Chapada preocupa brigadistas

Um novo foco de incêndio na Chapada Diamantina foi identificado no Pico das Almas, região entre o município de Rio de Contas e Livramento de Nossa Senhora. O fogo preocupa os brigadistas pois está em uma região de difícil acesso. De acordo com o Jornal da Chapada, a informação foi confirmada pela Secretaria do Meio Ambiente de Rio de Contas.

Na terça-feira, 1, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente informou que o primeiro foco identificado na região de Mato Grosso, também em Rio de Contas, no domingo, 30, havia sido controlado e devastou cerca de 230 hectares.

De acordo com o governo do estado, foram enviados ao local 15 bombeiros militares, dois helicópteros e duas aeronaves. A ação para combate ao fogo conta com a participação de brigadistas voluntários além de quinze homens do Corpo de Bombeiros de Jequié e de Vitória da Conquista.

Segundo o secretário, Eugênio Sppengler, a expectativa é de chuva para a região nos próximos dias, mas mesmo com esse indicativo, todo o efetivo disponível para operação continuará em Rio de Contas. “Continuamos atentos a focos isolados que podem acontecer em áreas de difícil acesso e com incidência intensa de ventos. Portanto continuaremos aqui com todo o efetivo”, falou por meio de nota.

