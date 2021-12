Mais três aeronaves vão ajudar no combate ao fogo na Chapada

O governo do estado divulgou a contratação de mais dois aviões e um helicóptero para apoiar as ações de combate aos incêndios na Chapada Diamantina. Os focos de incêndio ameaçam atingir casas no Vale do Capão e em Lençóis, informou o chefe do Parque da Chapada, César Gonçalves, nesta sexta-feira, 11.

Atualmente, a operação coordenada pelo programa Bahia Sem Fogo conta com 60 bombeiros militares, 40 brigadistas, 8 peritos, quatro veículos tracionados (4×4), outros dois helicópteros e quatro aviões modelo air tractors (capazes de transportar até 3,8 mil litros d´água).



"A partir de amanhã serão 6 aviões air tractors e 3 helicópteros. A Defesa Civil da Bahia já pediu mais equipamento da Defsa Nacional para ajudar no combate ao incêndio", disse, Eugênio Spengler.

De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente (Sema), quatro trilhas estão interditadas no Parque Nacional da Chapada Diamantina, área de responsabilidade do Governo Federal: Cachoeira da Fumaça, Fumacinha, Véu de Noiva e Buracão. As equipes envolvidas na Operação Bahia Sem Fogo, coordenada pela Sema e executada pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), estão concentradas no monitoramento e combate de focos no Vale do Capão, Ibicoara e Pindobaçu.

"Nossas equipes tem apoiado o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão federal responsável pela gestão do Parque. Estamos garantindo toda a estrutura (aeronaves, equipamentos e veículos) que está sendo utilizada para fortalecer as ações de combate, como o transporte dos brigadistas voluntários aos locais mais distantes", destacou Fabíola Cotrim, coordenadora do Bahia Sem Fogo e perita em incêndios florestais.

De acordo com César, o fogo ganhou muita força em muitas áreas da Chapada nesta semana. "Além do Capão e Lençóis que o fogo ameaça chegar as residências, temos situação complicada em Machombongo, Ibicoara, os brigadistas sentem dificuldades em controlar o fogo. Na comunidade do Baixão, o incêndio chegou a incomodar a comunidade, mas foi controlado", disse o chefe do parque.

