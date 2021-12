Incêndios na 'Chapada Norte' atingem ecossistema protegido

Moradores de Jacobina, distante a 353 km de Salvador, e municípios vizinhos, onde os incêndios florestais atingem há 18 dias o Parque Estadual das Sete Passagens (Pesp), dentre outros locais de relevância ambiental e histórica no território Piemonte da Diamantina (Chapada Norte), acompanharão nesta quinta-feira, 24, a chegada de reforço para combater as chamas.

Dois aviões Air Tractor (com reservatório de água para apagar incêndios) foram disponibilizados pelo governo da Bahia e a Jacobina Mineração e Comércio Ltda (Yamana Gold). A operação contará ainda com reforço na equipe de bombeiros, brigadistas voluntários, além de distribuição de equipamentos de trabalho e segurança, atendendo à decisão da Justiça.

O pedido foi feito em Ação Cautelar do Ministério Público do Estado (MPE) através do promotor Pablo Almeida, para acelerar o processo de extinção dos focos, somando-se aos veículos, como um helicóptero cedido pelo estado, equipamentos e contingente, que já atua na região

Além de Jacobina, são atingidos pelos incêndios e pela decisão os municípios de Miguel Calmon, Mirangaba e Caém. A Jacobina Mineração e Comércio Ltda foi responsabilizada, de acordo com o MPE, porque o início do incêndio, em dezembro, ocorreu dentro da área da mineradora.

Nesta quinta, 24, os trabalhos de combate se concentrarão na região da comunidade Jaboticaba, próximo à área de atuação da empresa de mineração, onde os focos já haviam sido debelados há cerca de duas semanas, mas retornaram nos últimos dias.

"Nesta quinta-feira, os esforços continuarão na região da Jaboticaba, para evitar que as chamas se espalhem muito", disse o promotor Pablo Almeida, ressaltando que durante sobrevoo, na tarde deste quarta, foram identificados diversos focos no entorno do povoado.

Natureza em perigo

"O fogo, que iniciou pelas serras, se alastrou pelos vales onde tem formações de turfas (folhas e outros vegetais que caem por anos em fendas de rochas, onde ficam acumuladas)", afirmou o geólogo Carlos Rios, destacando que o fogo pode durar dias e até meses por conta das extensões subterrâneas, prejudicando todo ecossistema.

Para ele a presença de turfas nos vales da região de Itaitu (distrito de Jacobina), "indica, por si só, que este é um ambiente ecologicamente saudável, com quase ou nenhuma intervenção humana".

O geólogo explicou que este ecossistema é protegido em outras partes do mundo pela Convenção de Berna (1979), por ser um habitat de grande diversidade de espécies raras. "São verdadeiros reservatórios purificadores de água, que em Itaitu servem para o consumo humano."

Por isso é urgente que todos os focos sejam debelados e o Parque das Sete Passagens ampliado "ou que seja criado um outro parque específico nesta área, onde já estão catalogadas pelo menos 40 cachoeiras".

Ainda conforme Rios, a remoção ou a queimada de turfas poderá ter graves consequências no equilíbrio hídrico da região, com alteração do regime de recarga, modificação das características químicas da água, além de descaracterizar a paisagem e alterar o microclima da região.

História ameaçada

Entre os municípios de Caem e Jacobina, os incêndios florestais estão se aproximando das ruínas da igreja das Figuras, de acordo com o cirurgião dentista Paulo Henrique..

Ele, que é membro voluntário da Associação de Ação Social e Preservação das Águas, Fauna e Flora da Chapada Norte (ASPAFF) e do Comitê de Gerenciamento da Crise, também defendeu a ampliação do Parque das Sete Passagens ou a criação do Parque das Cachoeiras na região de nascentes de rios importantes para o estado, a exemplo do Itapicuru Mirim.

As ruínas da igreja estão dentro da área pretendida para o novo parque, que conta com a defesa do Ministério Público Estadual. "A urgência em controlar o fogo se deve ao fato dos danos serem irreparáveis, capazes de comprometer o patrimônio histórico, artístico e cultural, além da beleza cênica", afirmou o promotor Pablo.

