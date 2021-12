Incêndios afetam oeste do estado

Há cerca de nove meses sem chuvas, com temperaturas que chegam a 39° C e umidade do ar abaixo de 30%, diversos municípios da região oeste da Bahia estão enfrentando nova onda de incêndios florestais, repetindo a situação vivida no ano passado.

Até esta terça-feira, 13, segundo dados do Programa de Monitoramento de Queimadas e Incêndios Florestais, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), este ano já foram registrados 3.583 focos de incêndio.

Em Barra (município ribeirinho ao São Francisco, a 673 km de Salvador), cerca de 700 focos atingiram mais de oito mil hectares em localidades rurais este ano. Na tarde desta terça, a situação estava sob controle, mas os brigadistas continuavam em alerta por causa do risco de novos focos.

"Considerando as condições climáticas e a vegetação seca, que é altamente combustível e facilita que o fogo se alastre, impulsionado pelos ventos, sabemos que a situação é crítica e demanda cuidados por parte da população no manejo com o fogo", advertiu o brigadista voluntário Jaime Cardoso.

Barreiras, Santa Rita de Cássia e Formosa do Rio Preto (a 857 km, 820 km e 1.008 km da capital, respectivamente) estão sendo bastante afetados, segundo o brigadista. Ele alertou para o perigo de o fogo atingir áreas de reserva permanente de vegetação, pastagens e outras culturas agrícolas, bem como casas e galpões.

O combate envolve prepostos do Corpo de Bombeiros e equipes de brigadistas do PrevFogo Ibama e grupos de voluntários criados nos próprios municípios e nas propriedades rurais.

Alta

Conforme os dados do Programa de Monitoramento de Queimadas e Incêndios Florestais do Inpe, em todo o país foi registrado um aumento de 65% no número de incêndios em 2016, em relação ao mesmo período do ano passado.

