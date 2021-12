Incêndio na Chapada já não oferece risco a comunidades

Os incêndios florestais que há cerca de um mês atingem a região da Chapada Diamantina ainda mantêm focos ativos, mas já não oferece risco às comunidades localizadas no Vale do Capão, em Palmeiras, e na Vila Barro Branco, em Lençóis, neste sábado, 12, informou o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.

Segundo o instituto, a situação geral nestas áreas foi controlada, mas o monitoramento continua. Devido ao risco, residências que ficam no alto da serra chegaram a ser desocupadas.

Os brigadistas trabalham no combate aos focos de incêndio que, por conta do clima quente e seco que predomina na região baiana, seguem em direção aos locais ainda não atingidos.

Na sexta-feira, 11, dois aviões e um helicóptero foram contratados pelo governo do estado para ajudar no combate ao fogo. AAtualmente, a operação coordenada pelo programa Bahia Sem Fogo conta com 60 bombeiros militares, 40 brigadistas, oito peritos, quatro veículos tracionados (4×4), outros dois helicópteros e quatro aviões capazes de transportar até 3,8 mil litros de água.

