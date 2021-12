Incêndio na Chapada devastou quase 8 mil hectares do Parque

O incêndio que atingiu a Chapada Diamantina, na região central da Bahia, em novembro, destruiu aproximadamente 8 mil hectares do Parque Nacional Chapada Diamantina. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira, 2, pelo Parque.

Os 7.909 hectares queimados equivalem a 5,20% da área total do Parque, que tem ao todo 152 mil hectares. De acordo com César Gonçalves, chefe do Parque, essa foi a 3ª maior área queimada, no histórico de incêndios. "Em 2015, já foram queimados 15 mil hectares, 10% do Parque, é muita coisa", disse o chefe.

Área queimada representa 5,20% do total do Parque Foto: Divulgação | Parque Nacional

Ele falou ainda que os fenômenos El Niño e Lá Niña que interferem na temperatura do Oceânico Pacífico e no clima do hemisfério sul ajudam ou atrapalham o fogo. "Esse ano com o El Nino temos pouca chuva, com isso, os incêndios se espalham mais rápido. Já em 2010, com o La Nina e consequentemente mais chuva registramos pouquíssimos incêndios", esclareceu César.

Contudo, o chefe do Parque salientou que todos os incêndios registrados este ano foram causados por ação humana.

César preferiu não estimar tempo para que a região queimada se recupere. "A Chapada é uma área de transição, temos caatinga, serrado, floresta, então cara área tem um tempo de recuperação. Algumas se recuperam em meses, outras em dois, três anos e outras em décadas", disse.

Segundo último balanço divulgado pela Secretária de Meio Ambiente da Bahia (Sema), a estimativa é de que ao menos 30 mil hectares foram atingidos em toda a região da Chapada com o incêndio. A secretaria informou que um novo balanço seria divulgado ainda nesta quarta.

