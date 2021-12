Incêndio em Ibicoara aumenta e causa preocupação

O incêndio no município de Ibicoara (a 517 quilômetros de Salvador), na Chapada Diamantina, aumentou nesta segunda-feira, 14. "O fogo tinha sido controlado, mas está forte novamente", disse a analista ambiental do Parque Nacional da Chapada Diamantina, Marcela Marins.

De acordo com ela, esse é o foco mais preocupante que atinge a Chapada atualmente. Isso porque fica próximo de uma comunidade do município, além de afetar uma área de floresta, que normalmente não é atingida por incêndio, já que "costuma ter a umidade mais baixa".

Já o incêndio que atingiu o Vale do Capão, no município de Palmeiras, se deslocou e migrou em direção a Lençóis. "A situação é mais preocupante na região do Ribeirão, rio que fica mais próximo a Lençóis", explica.

Contudo, de acordo com ela, não há mais risco do fogo atingir casas no Capão, nem em Lençóis.

A analista ambientalista diz que com o baixo efetivo atuando na região da Chapada, os brigadistas são enviados para as áreas mais afetadas, mas não conseguem monitorar toda Chapada Diamantina para evitar o surgimento de novos focos.

Neste domingo, 13, o juiz federal Leonardo Poupério emitiu uma liminar dando um prazo de 72 horas para os governos estadual e federal fornecerem material e pessoal para o combate ao incêndio que atinge a Chapada Diamantina.

Antes da divulgação da liminar, o governo estadual já tinha anunciado o investimento de R$ 500 mil na compra de materias que seriam enviados para os brigadistas voluntários. Entre os itens, estavam luvas, máscaras, foice, abafadores, mochilas costais, facões, foices, pás, enxadas e fardamento.

