Incêndio atinge APA da Chapada Diamantina

Dois focos de grandes proporções atingem a Área de Proteção Ambiental (APA) do Barbado desde domingo, 30, na zona rural do município de Rio de Contas, 683 km de Salvador. Durante todo esta segunda-feira, 31, brigadistas e equipes do Corpo de Bombeiros da Bahia, através do Grupamento da cidade de Lençóis, trabalharam no combate com reforço de um helicóptero.

Moradores da cidade estão preocupados com a proporção dos incêndios, que atingem lugares de difícil acesso, com áreas de nascentes. Apesar de uma chuva fraca no sábado, o calor e os fortes ventos facilitam a propagação das chamas.

Um dos focos está destruindo a vegetação no lugar conhecido como Matin Grosso, próximo da comunidade de Mato Grosso, formada por remanescentes de portugueses. Neste local está sendo atingida a nascente do rio Satírio, que faz parte do complexo hídrico do município.

O outro incêndio está localizado no Vale do Queiroz, nas proximidades dos Pico das Almas, onde se situa a nascente do rio Brumado, também conhecido como Rio de Contas Pequeno, e um dos afluentes do Rio de Contas.

Com os três pontos mais altos do Nordeste (picos do Barbado, do Itobira e de Almas), a Apa do Barbado é um conjunto de montanhas com áreas em seis municípios na Chapada Diamantina/Sul e é uma zona de transição entre os biomas de Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado.

Essa diversidade atraiu pesquisadores britânicos para o Vale do Queiroz, que, através do Jardim Botânico de Londres, editaram um livro divulgando as 1.200 espécies de plantas catalogadas no local, sendo 105 endêmicas.

adblock ativo